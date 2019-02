Garcia s'attend à "un premier contact un peu froid"

Pour sa première à la tête de l’équipe de France de Fed Cup, Julien Benneteau a décidé de faire table rase du passé, en poussant Caroline Garcia à renouer avec la sélection tricolore. Elle qui n’y a plus mis les pieds depuis la finale malheureuse de 2016, privilégiant sa carrière individuelle quitte à se mettre à dos les autres éléments du groupe, anticipe des retrouvailles plutôt fraîches, la semaine prochaine à Liège, pour un premier tour piège face à la Belgique. "Le premier contact sera peut-être un peu froid et sûrement très différent de ce qu'il était quand on s'est quittées en 2016", souffle-t-elle.

Son sélectionneur lui assure le contraire, lui qui avec pragmatisme a choisi de convoquer "les cinq meilleures joueuses" à sa disposition, à savoir Caroline Garcia (19e mondiale), Kristina Mladenovic (44e), Alizé Cornet (50e), Pauline Parmentier (53e) et Fiona Ferro (103e). "Des choix sportifs logiques", souligne-t-il, avant de se montrer rassurant à l’égard de sa numéro 1: "Elle est assurée que toutes les autres joueuses attendent son retour et que le staff fera tout pour qu’elle revienne dans les meilleures dispositions possibles."

"J’ai beaucoup écouté et réfléchi avant de prendre ma décision. J’avais toujours dit que je faisais une pause avec l’équipe de France, j’ai eu un bon feeling et j’ai estimé que c’était le bon moment pour revenir", dixit une Caroline Garcia manifestement déterminée et convaincue par son capitaine. Et d’ajouter devant la presse, ainsi relayée par Le Progrès: "Nous sommes adultes. Nous n’avons pas besoin d’être les meilleures amies du monde pour jouer ensemble. L’important, c’est de respecter tout le monde et de tout donner pour l’équipe de France."