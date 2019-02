Garcia ne manque pas sa rentrée

Voilà qui confortera Julien Benneteau dans son choix – payant – de rappeler Caroline Garcia parmi les Bleues. Ce samedi à Liège, face à la Belgique, en quart de finale de la Fed Cup, la Rhodanienne a remporté le simple inaugural aux dépens d’Alinson van Uytvanck. Ce alors qu’elle n’avait plus défendu les couleurs de l’équipe de France depuis la finale malheureuse de Strasbourg, en novembre 2016, et qu’elle s’était mis à dos les cadres du groupe, Kristina Mladenovic et Alizé Cornet, pour avoir privilégié sa carrière individuelle.

Oubliés ces enfantillages, après une semaine en vase clos, les Françaises ont pu crever l’abcès et c’est un collectif uni qui s’est présenté sur le court liégeois. Avec une n°1 tricolore retrouvée et encouragée par ses pairs. Il fallait bien ça pour venir à bout d’une Alison Van Uytvanck pugnace, a fortiori devant son public. Et pour faire basculer du bon côté un premier set des plus indécis, conclu sans la moindre opportunité de break de part et d’autre.

"J’avais dit que je reviendrais"

"La première manche se joue à pas grand-chose, observait après coup Caroline Garcia sur l’antenne de beIN SPORTS. J’ai juste été un peu plus agressive à la fin du set. Ensuite, je me suis un peu relâchée dans le deuxième et elle s’est libérée, mais ça ne m’a pas abattue ! J’ai continué à avancer et à trouver des slutions. Et physiquement, j’étais mieux qu’elle pour faire la différence." Résultat, après un acte initial arraché au tie break (7-6 [2]) et une deuxième manche abandonnée dans le money time (4-6), l’intéressée a survolé le dernier set pour apporter un premier point aux siennes (6-2), après 2h05 d’échanges.

"Entendre la Marseillaise dans ce contexte, ça fait toujours des frissons, notait à l’issue de la rencontre une Caroline Garcia qui n’avait pas encore battu de joueuse du top 50 cette saison (deux victoires seulement sur le circuit WTA en 2019, en quatre tournois). C’est une ambiance différente des autres tournois mais j’ai voulu faire une préparation la plus simple possible, ça reste un match de tennis. Je suis contente pour l’équipe de France, j’avais dit que je reviendrais…" A charge désormais pour Alizé Cornet de faire fructifier cette bonne entame, face à la n°1 belge Elise Mertens.