Garcia: "Ce n’est qu’un point"

Caroline Garcia a encaissé un cinglant 6-0, 6-0 devant Ashleigh Barty ce samedi à Perth en finale de la Fed Cup. Un revers qui, conjugué à la victoire de Kristina Mladenovic sur Ajla Tomljanovic (6-1, 6-1), laisse la France et l’Australie dos à dos à l’issue de la première journée.

Bien décidée à revenir sur les courts dimanche, la Rhodanienne se voulait fataliste devant la presse après sa lourde déconvenue. "Se prendre un score aussi sévère en finale de Fed Cup, ça blesse un peu plus. Mais au final, dans un week-end comme ça, que je perde 7-6 au troisième ou que je prenne 6-0, 6-0, ce n'est qu'un point. On finit la première journée à 1-1, un peu comme c'était prévu même si on aurait voulu faire les choses différemment. Malgré ce premier match, j'ai peut-être la chance, si le capitaine me choisit demain, de revenir sur le court et de montrer un autre visage, pour le simple, pour le double ou pour les deux, qui sait."

Et la jeune femme d’ajouter, ainsi relayée par L’Equipe: "Dans ces conditions, où tu as vraiment envie d'apporter pour l'équipe, dans une finale, ça fait mal. Mais c'est le charme de la Fed Cup, demain j'ai une nouvelle chance si le capitaine me fait confiance. J'ai réussi à me calmer, à me remettre les idées en place, à me défouler un peu. Je vais retourner taper la balle tranquillement, ça va me faire du bien et ça me permettra de dormir un peu plus calmement, apaisée. Je suis allée trottiner et j'ai mangé un peu de chocolat."