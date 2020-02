C'était une grosse affiche qui se déroulait à Carthagène en qualifications de la Fed Cup entre l'Espagne et le Japon, mais il n'y a finalement pas eu de suspense. A domicile, les Espagnoles ont balayé les Japonaises 3-0. Après les victoires de Sara Sorribes Tormo sur Naomi Osaka et celle de Carla Suarez Navarro contre Misaki Doi samedi, "CSN" a conclu l'affaire en battant, non pas Osaka qui a déclaré forfait, mais Kurumi Nara en deux sets (6-1, 6-3) en 1h15. L'Espagne disputera donc la phase finale de la Fed Cup mi-avril à Budapest. Une grosse surprise est venue de Biel, en Suisse, où Belinda Bencic, la n°5 mondiale, avait l'occasion de qualifier son pays contre le Canada, mais elle s'est inclinée contre la 185eme, Leylah Fernandez (17 ans), la gagnante du dernier tournoi de Roland-Garros juniors (6-2, 7-6).

L'Allemagne, la Belgique et la Suisse qualifiées

Une mauvaise surprise que le succès de Jil Teichmann face à Gabriela Dabrowski (6-3, 6-4) est venu effacer pour qualifier la Suisse pour la phase finale. En ce qui concerne les Pays-Bas, Kiki Bertens (8eme mondiale) a remporté le choc contre la Biélorusse Aryna Sabalenaka (13eme) (6-4, 6-4) pour remettre son pays aux avant-postes mais Aliaksandra Sasnovich a dominé Arantxa Rus pour remettre les deux équipes à égalité. A Courtrai en Belgique, Elise Mertens (19eme) a redonné l'avantage à son équipe face au Kazakhstan en battant Yulia Putintseva (34eme) (6-1, 7-6) avant que Kirsten Flipkens ne termine le travail face à Zarina Diyas (6-3, 6-4). A Cluj, la Russie a pris les commandes face à la Roumanie, après la victoire d'Ekaterina Alexandrova sur Ana Bodgan en trois sets (7-5, 3-6, 7-5).



FED CUP / QUALIFICATIONS

Vendredi 7 et samedi 8 février 2020

Espagne - Japon : 3-1

Pays-Bas - Biélorussie : 2-2

Suisse - Canada : 3-1

Roumanie - Russie : 1-2

Belgique - Kazakhstan : 3-1

Slovaquie - Grande-Bretagne : 2-0

Brésil - Allemagne : 0-3

Etats-Unis - Lettonie : 2-0



La France, l'Australie, la République tchèque et la Hongrie sont qualifiées d'office pour la phase finale.