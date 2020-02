Fed Cup : L'Espagne verra Budapest

C'était une grosse affiche qui se déroulait à Carthagène en qualifications de la Fed Cup entre l'Espagne et le Japon, mais il n'y a finalement pas eu de suspense. A domicile, les Espagnoles ont balayé les Japonaises 3-0. Après les victoires de Sara Sorribes Tormo sur Naomi Osaka et celle de Carla Suarez Navarro contre Misaki Doi samedi, "CSN" a conclu l'affaire en battant, non pas Osaka qui a déclaré forfait, mais Kurumi Nara en deux sets (6-1, 6-3) en 1h15. L'Espagne disputera donc la phase finale de la Fed Cup mi-avril à Budapest.



FED CUP / QUALIFICATIONS

Vendredi 7 et samedi 8 février 2020

Espagne - Japon : 3-1

Pays-Bas - Biélorussie : 1-1

Suisse - Canada : 2-0

Roumanie - Russie : 1-1

Belgique - Kazakhstan : 1-1

Slovaquie - Grande-Bretagne : 2-0

Brésil - Allemagne : 0-2

Etats-Unis - Lettonie : 2-0



La France, l'Australie, la République tchèque et la Hongrie sont qualifiées d'office pour la phase finale.