Fed Cup: L'Australie et les USA vers un double décisif

Alors que l'Australienne Ashleigh Barty avait remporté son match face à Madison Keys (6-4, 6-1), les Etats-Unis sont revenus à égalité dans la foulée ce dimanche, grâce au succès de Danielle Rose Collins contre Daria Gavrilova (6-1, 3-6, 6-2).

Les deux pays doivent donc en passer par un double décisif. Pour l'occasion, Danielle Rose Collins reprend du service, au côté de Nicole Melichar. La paire américaine affronte le duo australien composé d'Ashleigh Barty et Priscilla Hon.

La Biélorussie connaîtra très bientôt l'adversaire qu'elle affrontera en demi-finale de cette Fed Cup 2019.

