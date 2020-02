Fed Cup : La France connait ses adversaires

Dans deux mois, l’équipe de France de Fed Cup remettra sa coupe en jeu du côté de Budapest, qui accueillera la phase finale de cette nouvelle version de la célèbre compétition par équipes féminine. A l’instar de la Coupe Davis, les meilleures nations seront réunies au même endroit et se joueront le trophée en l’espace de six jours, sur terre battue, avec une phase de poules à trois équipes, puis des demi-finales et une finale. Le tirage au sort des poules s’est déroulé ce mardi, et la France, tête de série en tant que tenante du titre, a hérité de la Russie et de la Hongrie. Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Fiona Ferro et Alizé Cornet (voire Océane Dodin ou Pauline Parmentier ?) devront finir premières de leur groupe pour rallier le dernier carré.

Des retrouvailles Babos - Mladenovic

Le match contre la Russie devrait être le plus délicat à gérer pour les filles de Julien Benneteau, avec des joueuses comme Ekaterina Alexandrova (28eme mondiale), Veronika Kudermetova (38eme) ou Anna Blinkova (54eme), qui ont remporté leur barrage 3-2 en Roumanie le week-end dernier. Quant à la Hongrie, elle n’est qualifiée que grâce à son statut de pays organisateur. Ce match semble à la portée des joueuses françaises, et permettra sans doute aux deux grands copines Kristina Mladenovic et Timea Babos (98eme en simple), qui forment la meilleure paire du monde, de s’affronter à la fois en simple et en double. La deuxième meilleure joueuse hongroise, Reka-Luca Jani, est actuellement 193eme.

Vers une demie contre les Etats-Unis ?

En cas de qualification, les Bleues affronteront les gagnantes de la poule C, composée des Etats-Unis (avec Serena Williams et Sofia Kenin, comme lors des barrages ?), de l’Espagne et de la Slovaquie. Les Françaises, au vu de leurs résultats actuels, ne partiront pas favorites pour réussir le doublé, mais elles ont montré l’an passé contre les Australiennes à Perth, ou contre les Belges et les Roumaines un peu plus tôt dans la campagne, que rien n’était impossible !



FED CUP 2020 / PHASE FINALE

Du 14 au 19 avril à Budapest (Hongrie) sur terre battue



PHASE DE POULES

Groupe A

France

Russie

Hongrie



Groupe B

Australie

Biélorussie

Belgique



Groupe C

Etats-Unis

Espagne

Slovaquie



Groupe D

République tchèque

Allemagne

Suisse



>>> Chaque rencontre consistera en deux simples et un double en deux sets gagnants. Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour les demi-finales (1A-1C et 1B-1D).