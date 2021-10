Billie Jean King Cup : Le programme complet de la phase finale 2021

BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)



PHASE DE GROUPES



Groupe A

France

Russie

Canada



Lundi 1er novembre 2021

A partir de 10h30

FRANCE - RUSSIE



Mardi 2 novembre 2021

A partir de 10h30

RUSSIE - CANADA



Mercredi 3 novembre 2021

A partir de 10h30

FRANCE - CANADA



Groupe B

Australie

Biélorussie

Belgique



Lundi 1er novembre 2021

A partir de 10h30

BIELORUSSIE - BELGIQUE



Mardi 2 novembre 2021

A partir de 10h30

AUSTRALIE - BELGIQUE



Jeudi 4 novembre 2021

A partir de 10h30

AUSTRALIE - BIELORUSSIE



Groupe C

Etats-Unis

Espagne

Slovaquie



Lundi 1er novembre

Pas avant 17h00

ESPAGNE - SLOVAQUIE



Mardi 2 novembre 2021

Pas avant 17h00

ETATS-UNIS - SLOVAQUIE



Mercredi 3 novembre 2021

Pas avant 17h30

ETATS-UNIS - ESPAGNE



Groupe D

République tchèque

Allemagne

Suisse



Lundi 1er novembre 2021

Pas avant 17h00

REPUBLIQUE TCHEQUE - ALLEMAGNE



Mardi 2 novembre 2021

Pas avant 17h00

ALLEMAGNE - SUISSE



Jeudi 4 novembre 2021

Pas avant 17h00

REPUBLIQUE TCHEQUE - SUISSE



Chaque rencontre se compose de deux simples et d’un double. Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales.



DEMI-FINALES



Vendredi 5 novembre 2021

Demi-finale 1 - A partir de 10h30

1er du Groupe A - 1er du Groupe C



Demi-finale 2 - Pas avant 17h00

1er du Groupe B - 1er du Groupe D



FINALE



Samedi 6 novembre 2021

A partir de 16h00

Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2