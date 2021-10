Billie Jean King Cup : Benneteau, Garcia et les Bleues comptent défendre le titre acquis en 2019

🇫🇷 Team France are ready to defend their title!

Garcia mise sur l’esprit d’équipe

L’heure est venue pour les Bleues de défendre leur titre. Victorieuses de la dernière édition de la Fed Cup sous cette appellation, les joueuses de Julien Benneteau vont lancer la toute première phase finale de la Billie Jean King Cup, ce lundi à Prague face au Canada. Après deux années perturbées par la crise sanitaire, le capitaine de l’équipe de France ne boude pas son plaisir de retrouver ses joueuses. « On est heureux de se de retrouver avec les joueuses et l’encadrement car, durant ces deux années, on n’a pas pu se revoir, a confié face à la presse Julien Benneteau. C’est donc bon de pouvoir le faire à nouveau. » S’il admet que les souvenirs de la finale remportée en Australie en 2019 sont toujours là, il n’est pas question de se laisser bercer par ces images. « Nous sommes concentrés sur cette année et cette compétition organisée ici, à Prague, assure le capitaine des Bleues. Nous sommes impatients de démarrer ce lundi et nous sommes prêts pour ça. » A Prague, la composition de l’équipe de France sera différente de celle vue à Perth. Si Caroline Garcia, Alizé Cornet et Fiona Ferro seront encore de la fête, Kristina Mladenovic a renoncé à participer, cédant sa place à Clara Burel.Toutefois, Caroline Garcia assure que les Bleues vont encore miser sur ce qui a joué en leur faveur il y a deux ans, l’esprit d’équipe. « Ce qui est bien avec la Billie Jean King Cup, c’est le fait que ça soit une compétition par équipes. Donc, parfois, vous pouvez ne pas vous sentir bien mais il y a quelqu’un d’autre pour vous remplacer et jouer mieux car, en fin de compte, nous voulons toutes gagner et on ne peut pas le faire seule, a confié face à la presse la 74eme mondiale. Il faut vraiment compter les unes sur les autres. Je pense que nous avons démontré en 2019 que c’était une de nos forces, que nous pouvions toutes aller sur le court. C’est pour cela que nous l’avons emporté. » Pour motiver ses joueuses, Julien Benneteau n’a pas manqué de faire un parallèle avec les sensations vécues en Australie. « J’ai confié aux joueuses que je suis convaincu que le pays qui va l’emporter va repartir avec des émotions et des souvenirs merveilleux, a déclaré le capitaine tricolore. Je leur ai demandé de faire tout leur possible pour vivre à nouveau cela. » Dans un format qui laisse peu de place à l’erreur, les Bleues devront commencer fort dès ce lundi face au Canada.