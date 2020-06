ATP : Benneteau chambre Claude de Koh-Lanta

Allez claude plus que 7 pour me rejoindre ....😉 #KohLanta2020

Pas encore au niveau d'Evan Fournier, si fan de Koh-Lanta qu'il a eu droit à son message diffusé durant la finale vendredi soir - après avoir notamment échangé en live avec Denis Brogniart lors du confinement -, Julien Benneteau n'en est pas moins un suiveur très attentif. « Allez Claude, plus que sept pour me rejoindre », a-t-il notamment tweeté, face à la décision de Naoil (future gagnante) de choisir son amie Inès pour l'affronter dans l'ultime duel.Julien Benneteau a en effet cette particularité d'avoir. L'échange avec la Fédération Française de la Lose était inévitable, et le capitaine des Bleues en Fed Cup l'a d'ailleurs considéré comme une « consécration ». Quant à Evan Fournier, entre autres tweets, il a livré son analyse : « Le choix de Naoil est logique. Elle choisit sa pote et a plus de chances de gagner L'explication était bidon, mais choix logique. Chaque année, un des deux finalistes est nul, de toute façon. Rien de nouveau. Bravo à elle. Elle mérite ! »