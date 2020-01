Le premier match de ce troisième tour de FA Cup avait été disputé entre deux formations tenaces. Ce replay en est le digne héritier en termes de physionomie et d'intensité. Dès la dixième minute, après une remise en jeu signée Wan-Bissaka, Fred est contré par Matic. Raul Jimenez sert Neto qui trompe Romero du pied droit. Mais le VAR est sollicité et annule cette ouverture du score des Wolves pour une faute de main de Jimenez. 0-0 sera le score au repos







Mata ouvrira le score lors du second acte. L'ancien joueur de Valence est trouvé en profondeur sur une très belle ouverture signée Anthnoy Martial en contre, et s'en va battre John Ruddy d'un petit ballon piqué (67e). Le portier des Wolves avait pourtant été impeccable tout au long du premier acte. Plus rien ne sera marqué dans cette partie malgré une ultime occasion d'Andreas Pereira et Manchester United progresse en FA Cup. Seule (grosse) ombre au tableau pour les Red Devils, la blessure de Marcus Rashford. Entré à l'heure de jeu, l'attaquant anglais a dû céder sa place à Jesse Lingard à dix minutes de la fin.