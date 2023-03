Mardi soir, le club de Bristol recevait les joueurs de Manchester City dans le cadre du 5ème tour de la FA Cup. Après une ouverture du score dès la septième minute de jeu côté Manchester, Phil Foden s'est offert un doublé à la 74ème avant que Kevin de Bruyne n'assène le coup de grâce à la 81ème. Si les Citizens sont sortis victorieux, Pep Guardiola a révélé en conférence de presse qu'il n'avait jamais considéré la FA Cup comme une compétition facile.

« Les supporters doivent être ravis de ces six, sept années, car ces joueurs ont performé jour après jour dans toutes les compétitions. Nous sommes toujours là pour le faire et aujourd'hui (mardi) en a été un autre exemple. Nous avons beaucoup parlé de ce que cela signifie de jouer la FA Cup à l'extérieur contre une équipe de Championship. D'après mon expérience, depuis que je suis ici, je n'ai jamais trouvé cela facile. Même en League 1 ou en League 2, il faut toujours se battre, c'est pourquoi la FA Cup est si spéciale. C'est pourquoi vous devez vous comporter comme vous le faites d'habitude, et tous les joueurs se sont parfaitement comportés. » a déclaré Pep Guardiola.