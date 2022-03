Moins dominateur depuis quelques matches, Manchester City a encore dû attendre le dernier quart d'heure de son quart de finale pour prendre le large face à des Saints combattifs. Le match a connu deux grands tournants en faveur du champion d'Angleterre en titre. Le premier, à la 11e minute, quand une très belle action de Southampton a abouti à une frappe d'Adam Armstrong sur le poteau, avant que, quelques secondes plus tard, aidé par une petite déviation de Tino Livramento, Raheem Sterling n'ouvre le score (1-0, 12e).

Le second, à la 73e, a vu Che Adams rater l'égalisation à 2-2 avant que Phil Foden, à peine entré en jeu, ne marque le but du break d'une très belle frappe du gauche (3-1, 75e). Southampton avait, certes, bénéficié d'un mauvais réflexe d'Aymeric Laporte qui avait poussé un centre assez anodin dans son propre but, pour égaliser (1-1, 45+1), et Ilkay Gündogan avait aussi vu le poteau lui refuser le 2-0 (27e) Mais la logique a finalement été respectée grâce à un pénalty transformé par Kevin de Bruyne, qui avait redonné l'avantage aux Citizens (2-1, 62e) et grâce à Riyad Mahrez qui a tué tout suspens rapidement après le but de Foden (4-1, 78e).