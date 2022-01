Isolé chez lui après avoir contracté le Covid-19 jeudi, Pep Guardiola n'a pas dû ressentir trop de sueurs froides en regardant son Manchester City lors de ce troisième tour de FA Cup. Sur le terrain de Swindon Town (division 4), les champions et actuels leaders de Premier League ont su montrer un visage sérieux afin de valider la qualification pour la suite de la compétition. Manchester City a effectué 4 changements par rapport au onze qui s'était imposé face à Arsenal (1-2) : sans Riyad Mahrez (CAN), Raheem Sterling, Ederson et Aymeric Laporte sur le terrain, Rodolfo Borrell a aligné d'entrée Cole Palmer, Kyle Walker, Ilkay Gundogan et Zack Steffen (gardien).

Un penalty manqué par Jesus

En première période, deux soties de balles un peu trop ambitieuses des locaux ont été punies avec sérieux par Bernardo Silva (15ème), puis Gabriel Jesus (28ème). Toujours maître de la possession, City n'a pas eu à forcer son talent pour dominer son opposant. Avec un avantage de deux buts à la pause, les Citizens ont su continuer sur un rythme serein par la suite. Un coup-franc décisif, œuvre de Gundogan, a triplé la mise (60ème). Quelques minutes plus tard, en précipitant un peu trop sa course, Gabriel Jesus a vu son penalty être détourné par le portier adverse.



Les pensionnaires de division 4 pourront sans doute regretter le très probable penalty non accordé à la 64ème minute, après une faute du duo Ruben Dias-Rodri qui semblait évidente. Au caractère, toutefois, ils ont profité d'une perte de balle de Rodri pour réduire la marque avec un tir puissant de McKirdy (78ème). En réaction, le jeune Cole Palmer (19 ans), sans cesse encensé par Guardiola, est parvenu à envoyer un ballon dans la lucarne pour sceller le succès des Citizens (84ème).