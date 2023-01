Ce mardi soir, Liverpool s'est qualifié pour les 16èmes de finale de la FA Cup après sa victoire 1-0 contre les Loups de Wolverhampton.

Tout s'est joué en première période. Bien qu'ils aient fait tourné à hauteur de huit joueurs par rapport à la composition des joueurs qui ont perdu contre Brighton 3-0 le week-end dernier, les Reds sont bien rentrés dans leur rencontre. Tout de suite plus agressifs, ils se sont procurés les premières situations. Il n'aura fallu attendre que 13 minutes pour voir Harvey Elliott, 19 ans, n'ouvre le score. Le jeune milieu de terrain de l'académie Liverpool a envoyé une mine magnifique dans la lucarne de Jose Sa qui n'a rien pu faire. La défense des Wolves a été bien trop passive et a laissé son adversaire progresser avec le ballon. Après le but, ce sont les joueurs de Wolverhampton qui ont eu la possession du ballon, sans presque jamais se montrer dangereux.

En seconde période, les Loups sont revenus avec de meilleures intentions, sous l'impulsion des changements de son entraîneur, Julen Lopetegui. En revanche, leur incapacité à se créer de réelles occasions lui à poser problème. Le joueur qui caractérise le mieux la performance de Wolverhampton ce soir est Adama Traoré. Il est celui qui a fait le plus de différences, se servant notamment de son incroyable explosivité et vitesse. En revanche, l'international espagnol a toujours pêché dans le dernier geste, envoyant le ballon dans les tribunes ou ratant ses centres pour ses partenaires. Score final : 1-0 pour les Reds.

Grâce à cette victoire, les Reds de Liverpool se qualifient pour le tour suivant (16èmes de finale) où ils affronteront leur bourreau du week-end dernier : Brighton.