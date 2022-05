On nous promettait un match haut en couleurs entre les rouges et les bleus. Le tout, dans un écrin prestigieux de finale de FA Cup. Restait à savoir si le jeu allait être à la hauteur de l'enjeu. Il fallait donc faire confiance au potentiel offensif de ces deux formations, avec une première opportunité à mettre à l'actif de Luis Diaz dès la 10e minute, avec un tir du gauche bien bloqué par Mendy. Chelsea rétorquait à la 23e minute. Pulisic osant une reprise à ras de terre du droit qui roulait devant le poteau opposé. Puis, alors qu'Alonso butait sur Alisson suite à un contre des Reds, Salah se blessait dans cette finale mouvementée et était remplacé par Diogo Jota. Ce dernier s'offrait dans la foulée une très belle opportunité. Mais sa reprise retombait derrière la lucarne opposée. 0-0 au repos. Liverpool a longtemps tenu le cuir et se heurtait au bloc de Chelsea, sans parvenir à trouver la faille. C'était le constat à la pause.

Les hostilités reprenaient en début de seconde période. Sur un coup franc excentré, Marcos Alonso enroulait soigneusement son centre du gauche... qui heurtait l'équerre opposée. En face, Diaz s'offrait une nouvelle opportunité à la 52e minute avec une frappe du droit qui fusait à côté du montant gauche. Le même Diaz heurtait l'extérieur du du poteau droit d'une frappe soudaine à 7 minutes de la fin. Dans la foulée, Andy Robertson touchait lui aussi le cadre d'une reprise de près du genou gauche, suite à un centre de James Milner. Chelsea était sur le point de craquer, mais la prolongation allait bel et bien être atteinte. Une prolongation qui n'allait rien offrir, les joueurs ayant tout donné lors du temps réglementaire sans parvenir toutefois à régler la mire. La séance de tirs au but se dressait face aux deux équipes avec son lot de frissons. Et au terme de cette loterie, Liverpool remportait la Cup 2021-2022 aux tirs au but. Les Reds sont sont toujours en lice pour un spectaculaire quadruplé.