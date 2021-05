Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea, les Blues sont sur tous les fronts. Et il ne manque qu'un trophée aux pensionnaires de Stamford Bridge pour célébrer le début de règne réussi de leur entraîneur allemand. Justement, les Londoniens, qui se préparent à défier Manchester City en finale de la Ligue des Champions, étaient sur le pont ce samedi en FA Cup face à Leicester City. Mais les Foxes ne comptaient pas faire de la figuration. Et au quart d'heure de jeu, devant 21 000 spectateurs à Wembley, ils le prouvaient avec une occasion de l'inusable Jamie Vardy, contrée par Reece James. Mount répondait avec une frappe dangereuse quelques instants plus tard. Mais aucune frappe n'avait été cadrée avant le repos, malgré trois opportunités du toujours aussi peu précis Timo Werner (29e, 39e, 44e).



Malgré une légère domination, Chelsea manquait d'un petit quelque chose pour prendre l'ascendant. Et Leicester s'enhardissait au fil des minutes face à l'innocuité de l'attaque des Blues. Peu après l'heure de jeu et suite à une ballon donné par Thomas, Tielemans s'offrait une grosse frappe du droit qui allait nettoyer la lucarne gauche de Kepa (63eme), titularisé ce samedi. Leicester s'arc-boutait ensuite aux abords de sa surface de réparation. Chelsea entamait de son côté le siège avec l'arrivée de Pulisic sur le pré comme bélier. Alors qu'il restait une poignée de minutes à jouer, Kasper Schmeichel détournait d'une superbe parade une très belle frappe de Mount, qui n'en croyait d'ailleurs pas ses yeux. Chelsea pensait avoir recollé en toute fin de rencontre sur un CSC de Morgan, mais Chilwell était déclaré hors-jeu sur l'action. 1-0, score final, Leicester remporte la première Cup de son histoire et prive Thomas Tuchel d'un premier trophée. Place désormais à la finale de la Ligue des Champions contre le Manchester City de Pep Guardiola.