Les enjeux étaient multiples pour les Gunners ce samedi soir. Il s'agissait de sauver la saison par un trophée et d'assurer, accessoirement, une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Mais les hommes de Mikel Arteta ont très mal entamé la rencontre. Dès la 5eme minute, lors d'une remontée de balle des Blues, Mount effectuait un centre en retrait pour Giroud, qui talonnait pour permettre à Pulisic de débouler et de marquer de près pour le 1-0. Mais les Blues n'allaient pas parvenir à garder leur avance jusqu'au repos. Pierre-Emerick Aubameyang égalisait ainsi sur penalty peu avant la demi-heure de jeu. Le Gabonais s'était fait justice lui-même après avoir subi une faute d'Azpilicueta dans la surface. Le même Azpilicueta qui se blessait quelques instants plus tard à la cuisse gauche et qui quittait le pré à la 35eme minute (remplacé par Christensen). 1-1, le score au repos après un premier acte où chaque équipe avait eu ses temps forts.



Lui aussi victime d'une blessure musculaire, Pulisic quittait le terrain en début de seconde période. Forcément une mauvaise nouvelle pour ses équipiers, l'Américain s'étant montré dans de très bonnes dispositions en première période. D'autant qu'à 20 minutes du terme, Aubameyang doublait la mise pour les Gunners. L'ancien Stéphanois réussissait un enchaînement crochet du droit sur Zouma, lob sur Caballero pour permettre aux siens de faire la course en tête (2-1). Pour ne rien arranger aux affaires des Blues, Kovacic était expulsé suite à un second jaune après un tacle en retard sur Xhaka à un quart d'heure de la fin. 2-1 donc et plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre. Arsenal sauve sa saison par un trophée et une qualification pour la Ligue Europa. Mission accomplie pour Mikel Arteta.