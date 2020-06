Un dernier carré d'... as en FA Cup. Après les qualifications de Manchester United (aux dépens de Norwich) la veille, et d'Arsenal et Chelsea un peu plus tôt dans la journée ce dimanche, Manchester City a à son tour décroché sa qualification pour des demi-finales qui proposeront ce qui se fait de mieux en Angleterre, Liverpool et Leicester exceptés, en termes de palmarès, de passé et d'historique confondus. Chelsea et Manchester United auront rendez-vous dans l'une de ces deux demi-finales de rêve, les 18 et 19 juillet dans le mythique stade de Wembley. L'autre match mettra aux prises Arsenal et donc Manchester City, dernier qualifié après une victoire sans trembler face à Newcastle sur la pelouse de Saint-James Park (2-0) dans le dernier quart de finale au programme. Beaucoup plus fringants que les Magpies malgré leur déception de la semaine (la défaite à Chelsea a couronné Liverpool), les Citizens ont rapidement mis une option sur la qualification, Kevin De Bruyne profitant d'une faute de Manquillo dans la surface sur Gabriel Jesus dans la surface pour marquer son premier penalty (37eme) le jour de... son anniversaire (le Belge a fêté ses 29 ans ce dimanche).

Gayle manque l'immanquable, Sterling marque sur le ballon suivant !



Le but du break en faveur du dauphin des Reds ne doit rien à personne lui non plus. Et c'est presque logique que Raheem Sterling, sur une frappe parfaitement enveloppée dans le petit filet opposé à la conclusion d'une remontée de terrain assez incroyable des hommes de Pep Guardiola, soit venu matérialiser une nouvelle fois (69eme) la nette mainmise de son équipe sur ce quart de finale. Toutefois, ce but restera également comme le tournant du match. Sur l'action précédente, et également l'une des seules opportunités de marquer pour les Magpies dans cette partie à sens unique, Dwight Gayle, tout juste entré en jeu, a en effet manqué un but tout fait, seul face à la cage sur un service en or du feu follet français Allan Saint-Maximin. Un but qui aurait pu tout changer, même si à l'arrivée, la nouvelle qualification des tenants du titre pour le dernier carré de cette Cup est on ne peut plus logique. Arsenal est prévenu.