Entre les deux demi-finalistes de C1, le spectacle aura manqué à Wembley ce samedi. A l'occasion de ce choc entre Chelsea et Manchester City, la place en finale de Cup ne semble pas avoir motivé plus que cela les deux équipes. Mais Chelsea, plus entreprenant, s'est finalement imposé sur le plus court des écarts. Les Cityzens auront été méconnaissables. Peut-être en raison de l'intensité laissée sur la pelouse de Dortmund cette semaine en Ligue des Champions (2-1). Rapidement, City a cru être mené au score sur une reprise de Ziyech mais l'arbitre a finalement signalé une position de hors-jeu (6e).

De Bruyne sorti sur blessure

Et Chelsea en a profité pour exploiter les erreurs adverses, à l'image de Chilwell (19e), et James (34e), dont la reprise du pied droit est passé tout près de la cage de Steffen. Mais à la pause, aucune des deux formations n'est parvenu à prendre l'avantage. La seconde période a démarré sur les mêmes bases. En revanche, Pep Guardiola a rapidement serré les dents. Peu en vue dans ce match, De Bruyne est sorti sur blessure en raison d'une gêne à la cheville droite. Une blessure qui pourrait être fatale à onze jours (28 avril) de l'affrontement face au PSG, en demi-finale de Ligue des Champions.

Deux buts refusés pour Chelsea

Dans la foulée, après un contre emmené par Werner, Ziyech a pu devancé Mendy pour ouvrir le score en reprenant le ballon de l'international allemand (1-0, 55e). Avant de manquer le but du break quelques minutes plus tard. Seul face à Steffen, le Marocain a manqué son duel (59e). En fin de rencontre, Pulisic pensait faire le break pour les Blues, mais une nouvelle position de hors-jeu a été signalé par l'arbitre assistant (90e+3). Grâce à sa solide organisation au milieu de terrain, Chelsea est parvenu à s'imposer face au leader de Premier League et au futur adversaire du Paris Saint-Germain. Quelques mois après son arrivée à Londres, Thomas Tuchel disputera sa première finale sur le banc des Blues contre le vainqueur de Leicester-Southampton, dimanche.