Une place en finale de FA Cup attendait l'une de ces deux formations. Qui allait rejoindre Arsenal, lauréat de Manchester City samedi soir ? C'est Chelsea qui a entamé la rencontre de la meilleure des façons avec une tête juste au-dessus du cadre signée Marcos Alonso au quart d'heure de jeu. Une opportunité qui donnait le ton de ce duel. C'est en toute fin de première période que les Blues allaient d'ailleurs prendre l'avantage dans ce match avec un Olivier Giroud de nouveau décisif. Très bon depuis la reprise du football en Angleterre, le Français devançait Lindelöf sur un ballon signé Azpilicueta qu'il détournait de l'extérieur du gauche. Une tentative qui passait entre les jambes de De Gea. 1-0, c'était le score à la pause.

Le but de Giroud



Dominateurs dans le premier acte, les hommes de Frank Lampard allaient profiter d'une bourde de De Gea dès l'entame du second. Le portier espagnol laissait filer le cuir au ras du poteau droit sur une frappe lointaine de Mount. La rencontre devenait alors beaucoup plus compliquée à gérer pour les coéquipiers de Bruno Fernandes. D'autant que les Blues n'allaient pas lever le pied. Peu avant l'heure de jeu, De Gea était invité à se racheter par Giroud et réussissait une parade décisive... mais allait de nouveau s'incliner face à un CSC signé Maguire à un quart d'heure de la fin. United parvenait à réagir à 5 minutes du terme avec un penalty obtenu par Martial et transformé par Fernandes. 1-3, plus rien n'allait cependant être marqué dans ce match et Chelsea rejoint Arsenal en finale de FA Cup.