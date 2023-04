Manchester City marche sur l’eau ces dernières semaines. En demi-finale de la FA Cup, les Skyblues ont dominé Sheffield United. Laissé sur le banc des remplaçants lors des récentes rencontres, Riyad Mahrez a cette fois-ci était le grand héros de la soirée en inscrivant un triplé pour qualifier son équipe pour la finale. Avec ce succès, les hommes de Pep Guardiola sont toujours en course pour un incroyable triplé Premier League – Ligue des Champions – FA Cup. Il faudra pour cela faire un résultat dès ce mercredi, pour un choc au sommet face à Arsenal. En zone mixte, l’international algérien a savouré cette victoire

« On voulait s’assurer d’aller en finale »

« Le plus important est que cela faisait trois saisons de suite que nous arrivions en demie et qu'on perdait. Aujourd'hui, on voulait s'assurer d'aller en finale. Je pense qu'on a fait un bon match. Je ne sais pas lequel de mes buts est le meilleur, mais c'est une bonne prestation collective. On a pris le match très au sérieux. C'est très important d'être en finale. On veut vraiment travailler dur dans toutes les compétitions en cours. Maintenant, on va devoir se concentrer sur le championnat et notre prochain match contre Arsenal. On a un très bon groupe et une très bonne équipe, on doit continuer sur notre lancée. »