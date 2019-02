Pogba a fait le show !

En colère six jours auparavant, après son expulsion dans les dernières minutes du huitième de finale aller de Ligue des champions perdu par Manchester United face au Paris Saint-Germain (0-2), Paul Pogba, éteint par Marquinhos, a réagi de la meilleure des manières lundi soir, lors du choc sur la pelouse de Chelsea en huitièmes de finale de la FA Cup.

Car le champion du monde a été le grand artisan du succès des Reds Devils (0-2), dans ce remake de la finale de la dernière édition, qui avait été remportée 1-0 par les Blues en mai dernier grâce au penalty d’un Eden Hazard cette fois bien seul. Le sort de la rencontre s’est joué dans le premier acte, où les visiteurs du soir ont fait la différence en moins d’un quart d’heure.

Sarri, ça ne s'arrange pas

Ander Herrera a d’abord ouvert le score de la tête, à bout portant, sur un délicieux centre de Pogba (0-1, 31e), qui s’est ensuite mué en buteur. Après avoir lancé Marcus Rashford sur le côté droit depuis le milieu de terrain, il a sprinté jusqu’au point de penalty pour doubler la mise de la tête (0-2, 45e). Plus rien ne sera ensuite marqué, malgré des tentatives, un peu désespérées, d’Hazard (64e) ou Willian (70e).

Si le Belge, parfois trop individualiste, avait failli attraper le cadre en première période (13e), Gonzalo Higuain et Pedro sont eux apparus en grande difficulté, pour des Londoniens qui auront effectué leurs deux seuls tirs cadrés sur la même action, un coup franc de David Luiz repoussé par Romero sur Pedro (12e)… Une prestation qui ne va pas arranger les affaires d’un Maurizio Sarri aux choix parfois déroutants et de plus en plus contesté, surtout depuis l’humiliation subie sur la pelouse de Manchester City il y a huit jours (6-0).