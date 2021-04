Manchester City : Guardiola admire Tuchel

Qui sait si Pep Guardiola et Thomas Tuchel seront amenés à se croiser plus de deux fois cette saison ? Pour le moment, Manchester City et Chelsea vont s'affronter samedi, en demi-finale de la FA Cup (18h30) et également le 8 mai prochain pour le compte de la 35ème journée de Premier League. La possibilité d'une finale éventuelle de Ligue des Champions entre les deux formations existe, aux conditions que Manchester City élimine le PSG et que les Blues prennent le meilleur sur le Real Madrid.

Manchester City, la "référence en Europe" selon Tuchel

Avant cela, les deux managers, qui se sont affrontés à de nombreuses reprises en Allemagne quand Tuchel officiait sur le banc de Mayence et du Borussia Dortmund et que Guardiola était au Bayern Munich, vont de nouveau se faire face, samedi. Dans cette perspective, ils ont été élogieux l'un envers l'autre. Le second n'a pas été surpris par le travail effectué jusqu'alors par l'ancien coach du PSG à Stamford Brige. " Je le connais de Mayence quand j'étais à Munich lors de la première saison. Après cela, il est allé à Dortmund. La façon dont il veut jouer est si rapide. Il est difficile de reprendre une équipe dans la saison. Mais il a eu beaucoup d'expérience dans un grand club comme le Paris Saint-Germain et maintenant à Chelsea. Je savais depuis le début qu'il ferait du bon travail", a jugé Guardiola, avouant admirer Tuchel.



Pour sa part, Thomas Tuchel n'a pas nié la grande influence exercée par le natif de Santpedor sur sa vision du football, symbolisée par la période de Guardiola à la tête du FC Barcelone (2008-2012). "Quand il était entraîneur à Barcelone, je n'avais pas la chance de le connaître personnellement, mais je regardais presque tous les matchs. J'ai beaucoup appris à les regarder et à mieux comprendre le jeu, à quel point vous pouvez aborder un match en étant aventureux et courageux", a-t-il expliqué, décrivant Manchester City comme "la référence en Angleterre et en Europe", au même titre que le Bayern Munich, pour le second registre.