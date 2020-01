Leicester et Manchester City sans problème, Manchester United s'offre un replay / FA Cup (32e de finale)

Dans les rencontres principales comptant pour les 32es de finale de FA Cup, on notera la réception de Wigan par Leicester. Les Foxes, pour qui disputer la Ligue des Champions la saison prochaine est l'objectif principal, n'ont pas pour autant galvaudé la FA Cup avec un succès deux buts à rien. Les Foxes ouvraient le score dès la 20e minute sur un CSC signé Tom Pearce. Les hommes de Brendan RodgersLeicester se relâchait en seconde période et Jamal Lowe en profitait pour réduire la marque, mais son but était annulé. 2-0, score final, ça passe pour le champion 2016.Les Citizens ont ouvert le score à la 19e minute d'une frappe déviée signée Zinchenko. Tom Pope, qui avait confié par le passé qu'il pourrait marquer 40 buts par saison en jouant contre John Stones, égalisera de la tête. Mais juste avant le repos, un Aguero à l'affût convertira un service de Phil Foden pour redonner l'avantage aux Sky Blues. Le club des Eastlands déroulait dans le second acte avec des buts de Harwood-Bellis et Phil Foden. 4-1 pour City, qui s'ouvre la voie royale vers les 16es de finale.. Le joueur formé au Barça a martyrisé l'arrière-garde d'une équipe mancunienne remaniée pour l'occasion. Si United s'est montré assez peu dangereux (pas de tir cadré de toute la rencontre), Ruben Neves a touché le poteau pour les Wolves et Sergio Romero a dû sortir de très beaux arrêts pour maintenir sa formation à flot. 0-0 score final, un match à rejouer à Old Trafford.