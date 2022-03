Guerre en Ukraine : Tuchel s'agace en conférence de presse

"Il faut arrêter de me poser ces questions"

Abramovitch - l'oligarque russe s'étant mis en retrait en annonçant céder

Mercredi, Chelsea sera mobilisé par une rencontre des 8èmes de finales de la FA Cup face à Luton Town (deuxième division anglaise). Toutefois, cette opposition n'a pas été le thème central de la conférence de presse de Thomas Tuchel. Ce mardi, l'entraîneur des Blues a été largement interrogé concernant la guerre en Ukraine, comme de nombreux acteurs du football à travers le monde. Et vraisemblablement, le technicien allemand n'a pas été très emballé devant les médias.a-t-il commenté.Considérant qu'il y avait "plein de choses" plus importantes que le sport, Tuchel a admis sans peine que "la situation en Ukraine est, de très loin, plus importante que notre dernier match". Coupant la parole à un journaliste qui allait évoquer le cas de Romanla gestion de Chelsea à la fondation caritative du club - le coach des Blues a perdu sa patience. "Dimanche à Wembley, Chelsea s'est incliné aux tirs au but face à Liverpool (0-0, 11-10 aux tirs au but). Thomas Tuchel, lui, n'a pas vu son audace récompensée. Ayant pris la décision de remplacer Édouard Mendy par Kepa Arrizabalaga avant la séance des penalties, le technicien allemand a vu l'Espagnol rater le dernier penalty. ", a alors glissé le coach de Chelsea après le match.