Rien n’est en mesure d’arrêter Liverpool. Même en alignant un onze de départ extrêmement remanié, au sortir d’une période chargée pour les titulaires, entre la Coupe du Monde des clubs et l’enchaînement des matchs de Premier League, les Reds ont franchi le 3eme tour de FA Cup ce dimanche. Plus forts encore, ils ont sorti Everton dans le derby de la Mersey (1-0). Un bijou de Curtis Jones (71eme), capitaine des U23 qui disputait son 5eme match avec l’équipe première, a offert la victoire à Liverpool. Sans Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Jordan Henderson ou encore Georginio Wijnaldum, mais avec la première de Takumi Minamino.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🏆 #FACup - Liverpool

😱 Ooohhh le bijou pleine lucarne signé Curtis Jones !!! 🤩🤩

☄️🎯 Quelle trajectoire !! 👌https://t.co/RPjMtc3thf

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 5, 2020





Liverpool toujours en lice sur trois tableaux

Impressionnant, surtout que les Toffees avaient fait de cette rencontre un objectif, via Carlo Ancelotti, et avaient aligné une équipe-type. Mais la différence ne s’est pas faite sentir, en dehors d’une première demi-heure où Adrian a enchaîné les arrêts pour maintenir son équipe dans le coup (6eme, 12eme, 27eme). Eliminés en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, déjà avec un effectif très rajeuni par le départ du groupe professionnel pour le Qatar pour le Mondial des clubs, les Reds restent en lice sur trois tableaux, après avoir déjà décroché deux trophées cette saison. Le large leader de Premier League en impose.

Chelsea sauvé par le VAR



Comme Liverpool, Chelsea a fait le boulot, contre Nottingham Forest (2-0). D’abord buteur (6eme), Callum Hudson-Odoi a amené le second but des Blues d’une frappe repoussée sur Ross Barkley (33eme). La formation de Sabri Lamouchi n’a jamais vraiment existé contre celle de Frank Lampard, qui avait opéré un turnover moins important que Jürgen Klopp. Olivier Giroud est même resté sur le banc pendant tout le match. Nottingham a bien cru obtenir un penalty pour une faute de Fikayo Tomori, annulé par le VAR (25eme). Un but a aussi été refusé à Forest par l’assistance vidéo (69eme). Cruel pour les pensionnaires de Championship.

[🎞️RESUME] 🏆 #FACup

✨ Les Blues l'emportent face au Nottingham Forest de Sabri Lamouchi : 2-0

💥 Hudson-Odoi et Barkley buteurs

🪑 Giroud est resté sur le banchttps://t.co/iRLfFWEU0V

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 5, 2020





Les anciens Parisiens évitent l’élimination à Tottenham



Eux aussi en deuxième division anglaise, les joueurs de Middlesbrough ont accroché Tottenham (1-1), contraint à un replay sur sa pelouse pour tenter de décrocher sa place pour le tour suivant. Les Spurs étaient même menés, avant d’égaliser par Lucas, sur un centre de Serge Aurier (61eme). Un but d’anciens Parisiens, qui n’a pas suffi à Tottenham pour éviter un troisième match consécutif sans succès toutes compétitions confondues, tous à l’extérieur. Si Sheffield United a fait respecter difficilement la hiérarchie contre l’AFC Flyde, qui évolue en National League (2-1), la surprise est venue de Derby County. Le nouveau club de Wayne Rooney, qui était titulaire au milieu, s’est imposé sur le terrain de Crystal Palace (0-1).