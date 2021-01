All square at the break after an entertaining opening 45.

Cette fois, on y a eu droit. Après les promesses du derby d’Angleterre disputé il y a une semaine en championnat et qui avait accouché d'une souris, ce duel sur fond de 4e tour de FA Cup a enfin été l'affrontement épique tant attendu entre Manchester United et Liverpool. Paralysée par l'enjeu, la rencontre de championnat n'avait pas été très divertissante. Ce match de coupe a été bien plus roboratif avec une ouverture du score dès la 19e minute de la part des Reds. Critiqués pour son attaque en berne ces dernières semaines en Premier League, les Reds ont pu compter sur Mohamed Salah, qui piquait son ballon face à Dean Henderson en profitant d'une ouverture de Firmino pour verser le premier sang et lancer les hostilités. 5 minutes plus tard, sur un contre initié par une récupération de Pogba, Rashford mettait sur orbite Greenwood, dont l'enchaînement contrôle/frappe croisé du droit faisait mouche. Dans le temps additionnel de la première période, on retrouvait le duo Greenwood-Rashford à l'oeuvre. Le premier renversant le ballon pour le second, qui alimentait en retrait Pogba. Le Français ne cadrait pas.Trois minutes après le retour des vestiaires, c'est bien Rashford qui ouvrait le score, inversant les rôles avec un Greenwood cette fois passeur. C'est Rhys Williams qui se manquait et laissait Rashford filer seul vers les cages d'Alisson, qu'il trompait d'un tir rasant depuis la gauche du rectangle. 2-1. Liverpool réagissait une première fois à l'heure de jeu avec un long ballon d'Alcantara dévié de la tête par Firmino. Milner se trouvait en position avantageuse, mais oubliait de cadrer. On retrouvait Firmino et Milner une minute après ce coup de semonce.À 20 minutes de la fin, Salah tentait de nouveau sa chance du pointu face à Henderson, mais cette fois, le portier mancunien remportait son duel.C'est l'inévitable Bruno Fernandes qui allait décider du destin de la rencontre. Le milieu des Red Devils, meilleur joueur des pensionnaires d'Old Trafford depuis son arrivée il y a un an, jouait de nouveau les artificiers sur un coup franc légèrement excentré sur la gauche, qu'il transformait de son pied droit expert. En fin de rencontre, une tête signée Cavani venait s'écraser sur le poteau droit des Reds. L’Uruguayen avait bénéficié d'un bon centre de Fernandes. Mais plus rien n'allait être marqué dans ce match.