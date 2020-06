C'est sur la pelouse d'une équipe de Norwich combative que Manchester United se rendait pour espérer s'offrir une place en demi-finale de FA Cup. La domination stérile des Red Devils a failli être concrétisée par Ighalo dès la 20e minute,Cantwell et les locaux ne lâchaient rien. L'ailier de Norwich cherchait ainsi Rupp en retrait. La frappe de ce dernier en retrait était repoussée in extremis.Manchester United finissait par prendre le dessus en début de seconde période (51e). Le centre de Luke Shaw était (mal) repoussé par Klose et le cuir retombait sur. Norwich n'allait pas en rester là. Une tentative décroisée de l'extérieur du droit signée Cantwell permettait aux Canaries d'égaliser à un quart d'heure de la fin. Greenwood tentait de rétorquer quelques instants plus tard, mais sa frappe passait de peu à côté de la lucarne des locaux.L'expulsion de Timm Klose en fin de rencontre allait permettre à United de trouver davantage d'espaces. Les Red Devils poussaient et Ighalo était tout proche d'arracher la victoire (91e), mais le buteur mancunien trouvait Aarons sur sa route. Et à la toute fin du temps réglementaire, Pogba et Bruno Fernandes échouaient tous deux sur un Krul très inspiré. Malgré un joueur en plus, Manchester a dû attendre les derniers instants de la seconde période de la prolongation pour prendre un avantage décisif grâce à Harry Maguire après deux contres favorables suite à une action initiée par Pogba (118e). Plus rien n'allait être marqué et