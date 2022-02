FA Cup : Manchester United éliminé par Middlesbrough

Il a enfin effectué son retour. Absent depuis le 2 novembre et un match de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame pour cause de blessure à la cuisse, Paul Pogba a été titularisé par Ralf Rangnick au milieu de terrain, ce vendredi soir. À l'occasion du 4ème tour de la FA Cup, les Red Devils ont pu compter sur le milieu de terrain international français face à Middlesbrough, 7ème de Championship. En effet, Pogba a provoqué un penalty après 19 minute de jeu. De façon maladroite, Dijksteel a perdu ses appuis et a entraîné la chute de son opposant. Une fois n'est pas coutume, Cristiano Ronaldo a totalement raté le cadre sur son tir, trop croisé.

Une main non sifflée sur l'égalisation de Middlesbrough

Incisifs sur les transitions rapides, les locaux n'ont pas douté longtemps après ce fait rare. Consécutivement à une récupération de Pogba, entreprenant pour son retour, Jadon Sancho a été trouvé sur le côté gauche dans la profondeur. L'international anglais s'est joué de Jones avant d'attraper le chemin des filets d'une frappe dans le petit filet opposé (25ème). Avant de rentrer aux vestiaires, Cristiano Ronaldo a bénéficié de deux occasions, mais rien n'a tourné en la faveur du numéro 7, qui a manqué le cadre (29ème) puis vu Lumley s'opposer à lui (33ème). Lors du second acte, décidément pas en réussite, Ronaldo a manqué un nouveau duel (55ème). Sans concrétiser leurs occasions, les locaux ont concédé l'égalisation sur une action polémique - avec une main de Watmore lors du but de Crooks (65ème). Une main qui n'a pas visiblement pas été vue en direct et pas sanctionnée, le VAR étant absent de ce match.



Sonné durant plusieurs minutes par cette égalisation, Manchester United a démontré une grande maladresse quand Bruno Fernandes a trouvé le poteau devant un but ouvert après une mauvaise relance de Lumley (72ème). Malgré une ultime occasion d'Anthony Elanga avec une tête sur le gardien (91ème), les deux formations ont dû aller jusqu'à la prolongation puis aux tirs au but. Dans ce registre, sous une pluie importante, ce sont les joueurs de Middlesbrough qui ont été les plus adroits afin de se qualifier pour le tour suivant, après la tentative ratée d'Elanga (8 tirs au but à 7).