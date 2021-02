FA Cup : Man City en quarts

15 - Manchester City's current run of 15 consecutive wins in all competitions is the longest in English football history by a top-flight side. Ruthless. pic.twitter.com/hx7TiE4Ksg

— OptaJoe (@OptaJoe) February 10, 2021

City a fait le boulot

Manchester City continue à nourrir l’espoir d’un quadruplé cette saison. Ce mardi, l’équipe de Guardiola a assuré sa place en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre.. Contre une modeste formation de Swansea, ils l’ont emporté aisément 3-1.Les locaux n’ont pas pesé lourd lors de cette opposition, mais ils ont quand même eu le mérite de retarder l’ouverture du score jusqu’à la 30e minute. Gabriel Jesus (15e) et Ferran Torres (22e) ont eu des occasions intéressantes, mais sans réussir à scorer.L’international anglais a repris du bout du pied un centre de Rodri.Passeur décisif sur ce premier but, le milieu de terrain espagnol l’a aussi été sur le second. Deux minutes seulement après le début de la seconde période, il a lancé Raheem Sterling dans une position idéale. Ce dernier a ensuite conclu d’une belle frappe croisée.Le Brésilien apportait sa contribution au succès des siens à la faveur d’un tir en pivot, consécutif à une remise de la tête de Bernardo Silva.Avec trois buts d’avance,. Mais c’était sans conséquence sur le sort de l’empoignade. Les Sky Blues ont simplement encaissé un but adverse à la 77e, signé Whittaker. Pas de quoi agacer Guardiola. Ce dernier est d’ailleurs resté assis sur son banc tout au long de la rencontre, probablement obnubilé par les futures échéances de ses troupes.