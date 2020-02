Accroché à la surprise générale par Shrewsbury le 26 janvier dernier (2-2), Liverpool se voyait contraint de disputer un replay face au pensionnaire de League One (troisième division anglaise) ce mardi. Désireux de faire souffler ses troupes, Jürgen Klopp avait décidé de laisser à Neil Critchley et Barry Lewtas (respectivement entraîneur des moins de 23 ans et des moins de 18 ans) le soin de préparer cette rencontre.Longtemps contrariés par les visiteurs, les Scousers ont fait la différence en fin de partie (1-0) grâce à un but contre son camp de Ro-Shaun Williams (75eme). Le club de la Mersey sera donc au rendez-vous des 8emes de finale.