FA Cup : Jesse Lingard, l'heure de la confirmation

De 40 rencontres toutes compétitions confondues en 2019-20, à seulement trois, dont zéro en Premier League ou bien encore en Ligue des Champions, en ce début de saison 2020-21. C'est le grand écart effectué par Jesse Lingard, du côté de Manchester United, sur deux saisons qui se suivent. En quelques mois, l'ailier (ou milieu offensif) international anglais (28 ans), formé chez les Red Devils et encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, a complètement disparu de la circulation. Finalement, après de nombreuses rumeurs sur ses destinations potentielles, le natif de Warrington a fini par être prêté à West Ham le 29 janvier dernier. Il s'agit de son cinquième départ en prêt, après Leicester City (2012-13), Birmingham City (2013-14), Brighton & Hove (2014-15) et Derby County (2015-16), le premier depuis six ans.

Lingard a inscrit un doublé pour son premier match avec West Ham



A peine arrivé au sein de sa toute nouvelle formation, Jesse Lingard a déjà fait plus que s'illustrer. Absent du groupe le 31 janvier dernier, lors de la 21eme journée de Premier League, contre Liverpool (1-3), l'ailier (ou milieu offensif) a ensuite disputé l'intégralité des deux rencontres qui ont suivi. Sa première a même été plus que réussie. Elle est intervenue mercredi dernier, sur la pelouse d'Aston Villa (1-3), à l'occasion de la 22eme journée du championnat d'Angleterre. Après l'ouverture du score du milieu de terrain tchèque Tomas Soucek (25 ans), à la 51eme minute de jeu, sur un bon service du milieu de terrain algérien Mohamed Said Benrahma (25 ans), l'international anglais est alors entré en action. Parfaitement bien trouvé par l'attaquant anglais Michail Antonio (30 ans), il a alors doublé la mise (56eme).

Lingard sera-t-il à l'Euro ?



Ses toutes dernières minutes et son dernier but dans l'élite remontaient au 26 juillet dernier, lors de l'ultime journée du précédent exercice. Contre Aston Villa, Jesse Lingard ne s'est donc pas arrêté là, puisqu'il a ainsi également inscrit le but de la victoire finale, à la 83eme minute de jeu. Sur sa lancée, le joueur a ainsi enchaîné, trois jours plus tard, une nouvelle rencontre disputée dans son intégralité, ce samedi, sur la pelouse de Fulham (0-0). A six mois de l'Euro, le milieu de terrain semble donc être dans les meilleures dispositions pour prouver sa vraie valeur. Surtout qu'il semble avoir toutes les cartes en mains pour continuer à enchaîner les rencontres au sein d'une formation qui occupe actuellement la sixième place du classement et qui est encore en course pour décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des Champions.