FA Cup : Everton élimine Tottenham dans un match fou

Les observateurs de la rencontre entre Everton et Tottenham ont dû apprécier le feu d'artifice proposé ce mercredi soir dans le cinquième tour de la FA Cup. La première période a donné le tempo d'une soirée très rythmée. En effet, à la pause de ce match, le score était de 3-2 en faveur des joueurs dirigés par Carlo Ancelotti. Suite à l'ouverture du score précoce de Davinson Sanchez (3ème), Everton a offert une réaction vorace avec des réalisations de Calvert-Lewin (36ème), Richarlison (38ème) et Sigurdsson (43ème). Les Spurs ont eux su réduire l'écart juste avant la pause, par le biais d'un but de Lamela (48ème).Plus de 10 minutes en seconde période et, de nouveau, Davinson Sanchez se montrait décisif consécutivement à un corner (57ème). L'avantage a toutefois été repris par Everton quelques minutes plus tard, à la 68ème. Cette rencontre n'allait pas se finir au bout du temps réglementaire car l'immuable Harry Kane, alerté par son compère Son, marqua le but du 4-4 à la 83ème minute.Incapables de se départager, les deux équipes se sont dirigées en prolongations et dans ce domaine si couperet, Everton a été le plus clinique. Un enchaînement sublime de Sigurdsson devant Alli - d'un dribble en pivot - puis une balle piquée adressée à Bernard a fait basculer lesl'aide d'un contrôle impeccable, Bernard a ensuite su se situer du mieux possible pour trouver le chemin des filets gardés par Lloris et donner un avantage décisif aux Toffees (5-4). Everton a donc validé son billet pour les quarts de finale de cette FA Cup, comme Manchester City, Manchester United et Leicester.