FA Cup : City en huitièmes, doublé de Mahrez

Riyad Mahrez sourit à nouveau. 15 jours après l’échec cuisant des Fennecs, tenants du titre, lors de la Coupe d’Afrique des nations (élimination dès les phases de poules), le milieu algérien a retrouvé la compétition avec bonheur sous le maillot de Manchester City.



Samedi, à l’occasion du 4e tour de la Coupe d’Angleterre, le gaucher a signé un doublé contre Fulham (4-1). L’ancien joueur du Havre et de Leicester a transformé le penalty du 3-1 (53e) avant de marquer du droit pour sceller le score (4-1, 57e).

Lampard, première réussie

En moins de cinq minutes, Riyad Mahrez a définitivement assommé des Cottagers (D2) qui avaient ouvert le score dès la quatrième minute par Carvalho. Le leader de Premier League avait immédiatement réagi par Gündogan (1-1, 6e) et Stones (2-1, 13e).



Voilà Manchester City en huitièmes de finale de la FA Cup. On notera aussi la qualification d’Everton, et son nouveau manager Frank Lampard, aux dépens de Brentford sur ce même score de 4-1.