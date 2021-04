FA Cup : Chelsea et City auront la tête ailleurs !

Jusqu'à douze matches en six semaines: Manchester City et Chelsea n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. Après les quarts de finale retour de la Ligue des champions, au tour de la prestigieuse "FA Cup", même si Citizens et Blues ont l'esprit déjà tourné vers les demi-finales aller de la C1 où ils affronteront respectivement le Paris SG le 27 avril et le Real Madrid le lendemain. En attendant, c'est donc un alléchant duel à Wembley qui les attend samedi à 18h30 (16h30 GMT). Quasiment assuré de remporter le titre de champion d'Angleterre pour la troisième fois en quatre ans, Manchester City est en lice pour un improbable et inédit quadruplé cette saison.

Les hommes de Pep Guardiola peuvent aussi s'offrir la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, dont ils disputent la finale le 25 avril contre Tottenham. "On veut plus, toujours plus", a prévenu le technicien espagnol mercredi après la victoire de son équipe à Dortmund (2-1) en quart de finale retour de la Ligue des champions. Chelsea n'a pour l'instant rien gagné cette saison et n'est toujours pas assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Les Londoniens sont cinquièmes en championnat avec un point de retard sur West Ham et n'ont pas vraiment le droit à l'erreur lors des sept dernières journées de Premier League, mais leur entraîneur Thomas Tuchel rêve ouvertement de remporter la "Cup".

Enfin des spectateurs à Wembley

"Je suis venu pour gagner des matches et des titres, aucune raison de le cacher", a insisté l'Allemand, qui depuis son arrivée à Chelsea fin janvier a remporté 12 des 18 matches disputés par "ses" Blues. La seconde demi-finale (dimanche 19h30, 17h30 GMT) est attendue avec impatience, pas tant pour le renom des deux clubs en lice: elle marque le retour tant attendu des spectateurs dans une enceinte sportive, après un très long hiver de huis clos. Cet événement test, prévu depuis plusieurs mois, sera toutefois limité à une jauge de 4.000 spectateurs, notamment du personnel du service de santé britannique (NHS), mais pas de supporters des deux clubs, qui devraient avoir du mal à mettre dans l'ambiance dans le Wembley Stadium et ses 90.000 places.

Si Leicester, 3e en championnat, réalise une deuxième saison consécutive de très bonne qualité sous la direction de Brendan Rodgers, sa récente défaite face à un concurrent direct pour la C1, West Ham (3-2), fait planer le spectre d'une dégringolade similaire à celle de l'an dernier, où les Foxes avaient manqué d'un rien la qualification pour la Ligue des champions. Du côté de Southampton, ce bon parcours en "Cup" ne semble pour l'heure pas avoir redoré l'image de l'entraîneur Ralph Hasenhüttl auprès des supporters, après cette saison médiocre, marquée par une peu reluisante 14e place au classement et une défaite historique (9-0) face à Manchester United il y a quelques semaines.