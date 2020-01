FA Cup : Arteta peut-il permettre à Arsenal de sauver sa saison ?

37y 275d - At the time of his first game in charge (versus Bournemouth on Boxing Day), Mikel Arteta will become the youngest Arsenal manager since Terry Neill in August 1976 (34y 105d). Refreshed. pic.twitter.com/OmdDeIXL1f

— OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2019

Le rythme s'accélère pour Mikel Arteta. Nommé le 20 décembre dernier à la tête d'Arsenal, l'Espagnol avait alors succédé à son compatriote Unai Emery avec l'objectif de relancer la saison des Londoniens. Rapidement dans le vif du sujet, celui qui a fini sa carrière chez les Gunners n'a pas pu immédiatement révolutionner le jeu des siens. Cependant, après un match nul à Bournemouth (1-1) et une défaite contre Chelsea (2-1), Arteta s'est offert une première victoire en tant que manager principal pour la nouvelle année, le 1er janvier 2020.







En effet, à l'Emirates Stadium, ses joueurs ont dominé Manchester United (2-0), avec un but de Nicolas Pépé notamment pour idéalement débuter l'année. « Je lui souhaite beaucoup de succès, donc je suis sûr qu'il va faire un excellent travail », confiait dernièrement Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, au sujet de son ancien adjoint. Des compliments, l'Espagnol n'en manque pas pour le moment de la part de ses pairs.

Un mois de janvier à bien négocier

63% - Mikel Arteta ended on the winning side in 63% of his appearances for Arsenal in the Premier League. Only four players in the club's history have a higher win percentage in the competition (min. 100 apps - Lauren, Cole, Overmars and Campbell). Pedigree. pic.twitter.com/roRFdAvwDs

— OptaJoe (@OptaJoe) December 20, 2019

Avant d'affronter Arsenal en FA Cup,s'est également exprimé sur le nouvel homme fort des Gunners. « Quiconque est le collègue de Guardiola a forcément une valeur ajoutée. Guardiola est le meilleur entraîneur du monde et il n'a pas hésité à lui déléguer des responsabilités. On verra bien le visage que donnera Arteta à cette équipe quand Arsenal aura joué plus de matchs », expliquait l'Argentin, qui semble lui aussi ne pas douter de l'ancien milieu de terrain. En plus des résultats, ce dernier va également devoir s'illustrer en cette période de mercato d'hiver.En quête de plusieurs renforts, le natif de Saint-Sébastien se sait attendu et va sans doute devoir calmer un vestiaire marqué par le début de saison d'Arsenal. Actuellement à neuf points du top 4 en Premier League , le mois de janvier s'annonce déjà décisif pour espérer sauver une saison bien mal partie. Ce lundi soir, en FA Cup, Arteta tentera donc d'enchaîner un second succès de suite avec la réception de Leeds à partir de 20h55 sur beIN SPORTS 1.