FA Cup : Arsenal joue très gros contre Manchester City

Dans une saison compliquée, Arsenal va devoir miser all-in sur la FA Cup. Malgré la victoire en championnat contre Liverpool cette semaine (2-1), les Gunners sont toujours à trois places du top 6 synonyme de qualification européenne. A deux journées de la fin, il faut donc un scénario extrêmement favorable pour permettre aux hommes de Mikel Arteta de participer à la prochaine Ligue Europa.

La demi-finale de FA Cup contre Manchester City ce samedi après-midi ressemble donc au moyen le plus simple de s'assurer une place sur la scène continentale. Un objectif nécessaire pour ne pas rentrer dans une crise durable. Sans participation à une compétition européenne la saison prochaine, les stars déjà courtisées de l'effectif londonien pourraient s'en aller et affaiblir considérablement le onze aligné toutes les deux semaines à l'Emirates Stadium.

Aubameyang, une fin de contrat qui pose problème



Arteta est sous le charme de Lacazette



Lacazette a parlé de ses objectifs

Le duo Aubameyang-Lacazette, impliqué sur 30 des 53 buts marqués en championnat cette saison, est particulièrement convoité. Le Gabonais est à un an de la fin de son contrat. Dans ce dossier, le club du Nord de Londres n'est pas en position de force.L'ancien Stéphanois a 31 ans et il peut légitimement espérer remporter des titres. Depuis son arrivée en Angleterre en janvier 2018, il n'y est pas arrivé.La situation d'Alexandre Lacazette interpelle également. Il est aussi suivi par des clubs qui ont déjà assuré leur qualification en Ligue des Champions.L'Espagnol est convaincu par les prestations mais aussi le travail de l'international français. « Je suis vraiment content de lui. J'ai dit, même avant d'arriver ici, qu'il était le genre d'attaquant que j'apprécie vraiment. Il est important dans la construction du jeu.. C'est un compétiteur énorme qui déteste perdre. Il se bat sur chaque ballon. Il travaille très dur et c'est un joueur très intelligent. Je suis très content de lui. » C'est certainement pour cette raison qu'en milieu de semaine, l'attaquant a porté le brassard de capitaine quand il a été impliqué sur les deux buts de la victoire contre Liverpool.

Pour beIN SPORTS, le joueur de 29 ans a parlé de son avenir. S'il a parlé de son contrat, le joueur qui est courtisé par l'Inter Milan et l'Atletico Madrid a aussi évoqué sa volonté de remporter des trophées. « Je suis sous contrat avec le club donc évidemment quand j’ai signé je voulais gagner des trophées. Nous avons une chance d’aller en finale samedi. Tant que je peux progresser et que le club veut de moi, bien sûr je vais rester. »

Pour l'instant, son palmarès anglais se limite à une victoire dans le Community Shield. C'était pour son premier match officiel avec les Gunners. Depuis son club a perdu de sa superbe et se bat pour rester dans la première moitié du classement de la Premier League. La demi-finale de ce samedi reste donc le meilleur moyen de convaincre les joueurs que le projet Arsenal consiste encore à remporter des trophées et briller dans les compétitions européennes. Quoi de mieux qu'une coupe à partager pour se rassembler ?