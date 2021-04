Comme chaque été, Manchester City a massivement investi pour renforcer sa défense pendant le dernier mercato estival. Avec Ruben Dias (68 millions d'euros) et Nathan Aké (45 millions d'euros), les dirigeants mancuniens ont maintenant déboursé plus de 40 millions d'euros pour un défenseur à neuf reprises. Au passage, le Portugais est devenu la recrue la plus chère des Skyblues à son poste. Et pour une fois, un tel record a été synonyme de véritable plus-value. L'ancien du Benfica Lisbonne s'est rapidement adapté au football anglais pour permettre à l'équipe entraînée par Pep Guardiola de franchir un cap. Son entente avec John Stones a joué un rôle important dans la montée en puissance des Citizens.

Titularisés ensemble, Dias et Stones n'ont perdu qu'une fois



Titularisés ensemble 21 fois depuis le début de la saison, ils n'ont encaissé que sept buts. Ce rendement a été récompensé par une victoire à 19 reprises. Ces deux internationaux se ressemblent beaucoup et se complètent à merveille. Ils sont droitiers, ils n'ont qu'un centimètre de différence, peuvent être infranchissables et sont très impliqués dans la relance propre si chère à Pep Guardiola. L'Anglais et le Portugais forment la charnière que l'entraîneur espagnol a tant cherché à composer depuis plusieurs années en dépensant énormément sur le marché des transferts.

Des investissements qui n'auront pas toujours apporté toutes les garanties attendues jusqu'à cette année et la titularisation d'une défense qui a permis de sublimer une attaque moins en vue que les années précédentes. « Nous avons travaillé dur ensemble. Parfois, les attaquants ont du mal à trouver la faille, mais Ruben et moi avons pris le relais. C’est ce qui fait de nous une aussi bonne équipe, le fait que nous arrivions à gagner collectivement les grands matchs », disait John Stones après la victoire face à West Ham fin février où ils ont chacun marqué un but (2-1).

Manchester City : défense de passer



Autour de ce duo qui n'a perdu qu'une fois toutes compétitions confondues cette saison, Manchester City s'est construit une défense qui est devenue une référence dans les quatre compétitions où les Skyblues sont encore engagés. Malgré quelques lacunes sur les transitions rapides de l'adversaire, elle est la numéro 1 sur tous les tableaux, avec une moyenne toutes compétitions confondues de 0,6 but encaissé par match. Ce ratio fait aujourd'hui la différence et pourrait permettre aux investissements réalisés l'été dernier d'être récompensés avec plusieurs titres au printemps.£

