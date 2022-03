Le talent individuel de Chelsea a renversé la vapeur

Chelsea a connu quelques frayeurs, mais finalement, les joueurs de Thomas Tuchel ont su passer l'obstacle représenté par Luton Town (2-3). Menés au score à deux reprises, dont lors de l'ouverture du score de Reece Burke après un peu plus d'une minute de jeu, les Blues ont égalisé grâce à Saul Niguez (27ème), avant le but inscrit contre le cours du jeu par Harry Cornick (40ème). Au retour des vestiaires, les pensionnaires de Championship n'ont pu tenir la distance contre la puissance offensive des récents vainqueurs de la Coupe du monde des clubs.C'est d'abord Timo Werner, bien trouvé par Loftus-Cheek, qui a égalisé (68ème), avant que Romelu Lukaku n'envoie le ballon de son partenaire d'attaque au fond des filets (78ème). En tremblant, Chelsea a su s'imposer pour se qualifier en quarts de finales de cette FA Cup, s'évitant également une prolongation qui aurait pu peser dans les organismes. Il est à noter que quelques joueurs ont pu souffler, notamment Edouard Mendy, Mateo Kovacic et N'Golo Kanté, qui sont restés sur le banc.Liverpool, qui n'avait plus atteint les quarts de finales de la FA Cup depuis 2015, a brisé le récent plafond de verre dans la compétition. Sur la pelouse d'Anfield, Jürgen Klopp a largement remanié son équipe par rapport à la finale de la League Cup disputée face à Chelsea dimanche. Seul Jordan Henderson a été reconduit. Avec une équipe B, donc, les Reds n'ont pas connu trop de difficultés face à Norwich, lanterne rouge de Premier League. Un doublé de Takumi Minamino (27ème, 39ème) a laissé passer l'idée d'une soirée tranquille. La réduction de l'écart de Rupp (76ème) a participé à la relance du suspense, donnant plus de confiance aux visiteurs durant quelques minutes. Un superbe tir de Rowe, bien détourné par Alisson des deux poings (84ème), a engendré les derniers frissons des Reds, qualifiés au final pour les quarts de finales de cette FA Cup 2021-2022.