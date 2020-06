Cup (quarts) : Arsenal, trois ans plus tard

Arsenal au finish. Trois jours après s'être imposé sur la pelouse de Southampton (2-0) en championnat, les Gunners ont poursuivi leur belle semaine, ce dimanche, en validant leur billet pour les demi-finales de la Cup aux dépens de Sheffield United (2-1). Les Londoniens sont toutefois passés par tous les sentiments lors de ce quart de finale qui se déroulait sur le terrain de l'équipe qui les devance immédiatement au classement de Premier League (Sheffield occupe actuellement la 9eme place, Sheffield United, la 8eme). Ainsi, Arsenal a dû patienter jusqu'aux arrêts de jeu et un but du milieu de terrain espagnol prêté par le Real Madrid Dani Ceballos sur une frappe dans un angle fermé et malgré la sortie du gardien dans ses pieds pour se débarrasser définitivement de son adversaire lors d'une rencontre disputée bien évidemment à huis clos.

La dernière fois, Arsenal avait gagné la Cup

Alexandre Lacazette et ses coéquipiers pensaient pourtant avoir fait le plus dur avant la demi-heure de jeu, dans la mesure où ils avait pris l'avantage dès la 25eme minute sur un penalty de Nicolas Pépé consécutif à une faute sur l'ancien Lyonnais. Un but qui n'a pas suffi pour se mettre à l'abri à l'aube de la fin de match. Et à la 88eme, Sheffield Utd, qui s'était vu refuser logiquement deux buts (pour hors-jeu) plus tôt dans la partie, a fini par trouver récompense à ses efforts, bien aidé par un dégagement manqué de Kolasinac, dont le renvoi à la tombée d'une longue touche, rebondissait sur Mustafi et permettait à McGoldrick de marquer de près (88eme). On se dirigeait alors vers une prolongation quand Ceballos s'est emparé du ballon dans la surface et a offert un billet pour le dernier carré de cette Cup aux siens sur une frappe croisée à ras de terre. Ce n'était plus arrivé à Arsenal depuis trois ans. Cette année-là, les Gunners avaient remporté la compétition pour la 13eme fois de leur histoire. En demi-finales, Alexis Sanchez et ses partenaires s'étaient alors défait de Manchester City (2-1) avant de l'emporter sur le même score ensuite en finale face à Chelsea. Deux équipes dont Arsenal pourrait de nouveau croiser la route.