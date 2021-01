Cup (3e tour) : Manchester City écarte Birmingham

Deux équipes aux antipodes se défiaient ce dimanche au troisième tour de la FA Cup. Manchester City, 5e de la Premier League avec 2 matches de retard, recevait Birmingham City, actuellement 18e en Championship. Et la magie de la Cup n'a pas vraiment opéré en faveur de l'équipe la plus faible sur le papier. Birmingham City qui, avant ce choc, avait enchaîné 6 matches de rang sans victoire en championnat, a concédé l'ouverture du score sans surprise. Andres Prieto s'inclinait une première fois dès la 8e minute. sa défense relançait dans l'axe une fois de trop et l'ancien Monégasque Bernardo Silva tentait et réussissait la volée parfaite du pied gauche dans la surface. 1-0. Si le premier but citizien était le résultat de la brillance individuelle de Silva, le deuxième, qui était toujours l’œuvre du Portugais, survenait suite à une belle action collective. Ainsi, Riyad Mahrez, avec un extérieur du droit, servait Kevin De Bruyne dont le centre en retrait vers Silva permettait au joueur lusitanien de finir du droit. City allait ensuite prendre un envol définitif à la demi-heure de jeu.City rentrait donc aux vestiaires avec un score parfait au terme d'un premier acte qui ne l'était pas moins. La seconde période allait être moins prolifique, mais tout aussi maîtrisée. Dans tous les bons coups, Mahrez, qui marquait au second poteau sur l'ouverture de Rodrigo, avait vu son but refusé suite à une sollicitation de la VAR à l'heure de jeu. Birmingham City s'offrait quelques opportunités anecdotiques en fin de seconde période face au relâchement logique de City. Jérémie Bela testait le jeune Steffen (72e), mais City gardait la maîtrise des débats. Le jeune Liam Delap ratait sa reprise de la tête suite à un bon service de Bernardo Silva (83e), mais plus rien n'allait être marqué dans cette rencontre.