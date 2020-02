Critchley se pince pour y croire

[🎞️RESUME] 🏆🇬🇧 #FACup

😮 Shrewsbury (D3) réalise l'exploit de pousser Liverpool au replay !⚡️

😅 Les Reds s'en sortent bien, ils auraient pu être sanctionné d'un penalty en fin de match...https://t.co/iceFXJxPg0

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 26, 2020

[🎞️RESUME] 🏆🇬🇧 #CarabaoCup

💥 Une très jeune équipe de Liverpool (19 ans de moyenne d'age) lourdement battue par Aston Villa !

🤜 Victoire 5-0 des Villanshttps://t.co/DAUcaYMr6L

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 17, 2019

« Jamais je n'aurais pensé que ça arriverait, ne serait-ce qu'une seule fois. Alors deux... » Le destin professionnel de Neil Critchley a pris une tournure inattendue le 17 décembre, quand l'entraîneur de 41 ans a conduit son équipe réserve de Liverpool en déplacement à Aston Villa, en quarts de finale de Carabao Cup, puisque l'équipe première était en même temps au Qatar pour le Mondial des clubs. Il avait eu plus d'un mois pour s'y préparer, ce calendrier pour le moins inhabituel ayant été confirmé début novembre - en dépit des menaces de Jürgen Klopp. Ce fut une petite boucherie, 5-0 en faveur des Villans.Cette fois, le boss allemand veut respecter complètement la mini-trêve de février, désormais en vigueur en Angleterre. Critchley va donc passer un cap : pour ce « replay » de FA Cup face à Shrewsbury (après le 2-2 de l'aller), il va diriger Liverpool à Anfield ! Modeste joueur qui n'a disputé qu'un match en deuxième division à Crewe Alexandra, en 1999, il est devenu ce formateur réputé, rejoignant l'académie de Liverpool en 2013. C'est en 2017 que Critchley est passé des U18 aux U23 qui, comme il le répète, sont en réalité « une équipe U19 ou U20, au mieux ».Même s'il veut se concentrer sur ses joueurs, c'est peut-être encore plus un rêve pour lui que pour eux, qui aspirent à rejoindre l'effectif des grands Reds. « C'est vraiment dingue, s'émerveille-t-il en conférence de presse. Ce sera une soirée spéciale. » D'autant plus que « le club a réussi un boulot génial pour vendre les billets, ça pourrait être à guichets fermés ». Shrewsbury n'est que 16eme en troisième division... A priori, il pourrait donc y avoir match mardi, contrairement à ce funeste déplacement de Birmingham trop déséquilibré. « Mais l'expérience de ce soir-là, ça n'a pas de prix. C'est probablement mieux qu'un million de mes entraînements. On n'a juste pas été assez bons dans les deux surfaces. » Cette fois, la qualification serait le meilleur remerciement pour cet incroyable cadeau de Klopp.