Chelsea : Tuchel impatient concernant l'arrivée d'un nouveau propriétaire

Thomas Tuchel doit préparer un quart de finale de FA Cup contre Middlesbrough (samedi, 18h15) mais a l'esprit occupé à un autre sujet. L'identité du prochain propriétaire de Chelsea est encore incertaine alors que Roman Abramovich, soumis à de nombreuses sanctions financières par le gouvernement britannique, a mis en vente le club depuis le 2 mars dernier. Comme l'explique l'AFP, le délai pour déposer les ultimes offres est fixé à minuit ce vendredi et plusieurs acheteurs potentiels se sont manifestés. En conférence de presse, Tuchel a eu quelques mots sur le sujet de la vente de Chelsea, exprimant sa grande impatience. "Nous espérons que l’arrivée d’un nouveau propriétaire va calmer la situation. Cela clarifiera les choses et la visibilité c’est toujours mieux", a-t-il indiqué.

Un Chelsea toujours "fort" après la vente ?

Ces dernières semaines, c'est Tuchel qui tente, tant bien que mal, de mener la communication du club, avec une certaine réussite car son équipe est parvenue, après avoir éliminé Lille (2-0 ; 1-2), à rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, avec une opposition prévue face au Real Madrid, les 6 et 12 avril prochains. Dans les prétendants au rachat des Bleus, on note les présences de la famille Ricketts, propriétaire de la franchise de baseball des Chicago Cubs, un magnat de l’immobilier britannique Nick Candy, mais également Martin Broughton ancien président de Liverpool dont le projet est soutenu par Sébastian Coe, le président de la fédération internationale d’Athlétisme. "D’après ce que j’ai compris nous pouvons croire que cette affaire sera résolue plus rapidement que d’habitude. Ce qui va permettre, je crois, à Chelsea de toujours rester fort", a glissé l'ancien entraîneur du PSG.

Chelsea se rendra à Middlesbrough en avion

Le déplacement à Middlesbrough s'effectuera en avion tout en sachant que Chelsea ne dispose que de 24 000 euros pour organiser ses déplacements à l'extérieur, en raison des sanctions infligées au club. "C'est organisé pour qu'on puisse voyager en avion, ce qui est très, très bien car comme vous le savez, on a eu le dernier match (contre Lille, ndlr) avec seulement deux jours pour se reposer. C'est très important de minimiser le temps de voyage et maximiser le temps de récupération pour réduire le risque de blessure. Alors oui, nous sommes très heureux. Tout est organisé comme d'habitude et nous pouvons nous préparer normalement", a jugé l'entraîneur. La vente de billets pour les supporters à l'extérieur étant limitée , il a également témoigné sa confiance envers le conseil d'administration " qui dialogue avec l'UEFA et le gouvernement ici pour trouver des dérogations et des solutions logiques pour que les spectateurs soient dans le stade ".