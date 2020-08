Arsenal : Lacazette fait le point avant la finale de FA Cup

Alors qu'Arsenal sort d'une saison très difficile, avec une piètre 8eme place à l'arrivée en Premier League, les Gunners ont l'occasion de rattraper un peu la situation ce samedi. En effet, lors de la finale de la FA Cup contre Chelsea à Wembley (18h30), un trophée et une qualification pour la prochaine Ligue Europa seront en jeu. Avant ce dernier rendez-vous de la saison, Alexandre Lacazette a fait le point sur sa saison en conférence de presse. « Ce fut une saison difficile pour moi, peut-être la plus difficile de ma carrière. Mais je sais que j'ai aussi beaucoup appris cette saison sur le plan mental. Je pense désormais plus à l'équipe qu'à marquer des buts, a notamment reconnu l'attaquant français. A la fin de la saison, j'ai joué de manière un peu différente de d'habitude. On parle beaucoup de statistiques, ce n'est pas la meilleure saison pour moi. Mais cette saison fait partie de ma carrière et la saison prochaine sera différente. »

« Sauver notre saison et gagner un trophée »

Par la suite, l'intéressé a fait un point plus global sur l'exercice des Gunners. « Nous nous sommes bien entraînés cette semaine, nous avons beaucoup travaillé tactiquement sur ce que nous pouvons faire et ce que nous devons éviter de faire contre Chelsea. La plupart des joueurs sont impatients car nous savons que nous pouvons sauver notre saison et gagner un trophée. Cela signifierait donc beaucoup pour nous et pour nos supporters. Nous savons qu'en championnat, nous n'avons pas terminé à une bonne position. En Ligue Europa, nous avons perdu contre l'Olympiakos assez tôt dans la compétition. Nous avons donc échoué à atteindre plusieurs de nos objectifs. C'est la raison pour laquelle je dis que cette victoire sauverait notre saison. La victoire contre Manchester City (2-0) a montré que lorsque tout le monde est vraiment concentré sur ce que l'entraîneur nous demande, alors nous pouvons obtenir de très bons résultats. Et quand nous ne faisons pas ce que l'entraîneur veut, alors cela donne un match comme celui contre Aston Villa (défaite 1-0) », a expliqué l'ancien joueur de Lyon.

« Aubameyang ? Arsenal devrait le garder »



Alors que la saison touche à son terme, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang va désormais être l'un des enjeux de l'intersaison des Londoniens et Lacazette le sait parfaitement. « Nous savons qu'Aubameyang discute beaucoup avec le club. Mais pour ma part, mon avenir ne dépend de personne d'autre. Quand il est arrivé, tout le monde savait que nous avions une bonne relation. Tout le monde sait que nous parlons de beaucoup de choses, pas seulement de football mais aussi de choses de la vie. C'est une bonne personne et c'est pourquoi tout est si facile entre nous. Je pense vraiment que le club devrait le garder, a confié le numéro 9 des Gunners. Il a marqué 44 buts en championnat lors des deux dernières saisons. Il est le joueur le plus rapide à avoir marqué 50 buts en championnat pour ce club. C'est notre capitaine et tout le monde l'aime, les supporters l'aiment beaucoup. C'est évident qu'Arsenal devrait le garder. Mais c'est entre le club et lui. Moi, je m'occupe juste de jouer mes matchs et de finir la saison avant de voir où j'en suis. Mais nous n'avons parlé de rien avec le club concernant mon contrat. »

« Toujours difficile de jouer contre Kanté »



Enfin, avant la finale contre Chelsea, le Français a également été interrogé au sujet d'un de ses compatriotes chez les Blues. « C'est toujours difficile de jouer contre N'Golo Kanté car il est l'un des meilleurs milieux du monde. Mais encore une fois, nous aimons jouer ce genre de match et nous voulons jouer contre les meilleurs joueurs du monde pour leur montrer que nous pouvons rivaliser. J'espère qu'il sera dans un grand jour mais que nous gagnerons ce match », a ainsi déclaré Lacazette au sujet du champion du monde français. Ce choc londonien à Wembley, qui va clôturer la saison en Angleterre, promet déjà beaucoup.