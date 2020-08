Angleterre : Il n'y aura plus de "replays" en FA Cup l'an prochain

La décision est intervenue ce midi et elle ne manquera pas de faire plaisir à certains entraîneurs dont Pep Guardiola. La Fédération Anglaise, dans un souci d'allègement du futur calendrier 2020-2021, va suspendre les "replays", ces matchs rejoués en cas de nul en Cup. À cause du Covid-19 et du décalage de la prochaine saison, le calendrier sera très chargé pour une grande majorité d'équipes.



Si pour le moment, cette mesure est temporaire et uniquement limitée à l'exercice 2020-2021, nul doute qu'elle pourrait s'étendre dans la durée étant donné l'impopularité de ces "replays". La FA ajoute également qu'en raison du contexte financier difficile, les dotations reviennent sur la base de la saison 2017-2018. La Cup doit démarrer le samedi 1er septembre prochain.