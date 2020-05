La F1 continue de s'agiter ! Après l'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari à l'issue de la saison 2020, c'est au tour de McLaren d'officialiser des mouvements. L'écurie britannique va accueillir Daniel Ricciardo, actuellement chez Renault. Neuvième du championnat des pilotes l’an dernier, l’Australien de 30 ans, qui a débuté chez HRT en 2011, a remporté 7 Grands Prix au cours de sa carrière, entre 2014 et 2018 au volant d’une Red Bull. Il fera équipe avec le jeune Britannique Lando Norris (20 ans).



"En recrutant Daniel, nous continuons notre projet à long terme en apportant une nouvelle et excitante dimension à l’équipe, aux côtés de Lando. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe, pour nos partenaires et, bien sûr, pour nos fans. Je veux aussi rendre hommage à Carlos pour l’excellent travail qu’il a accompli pour McLaren au niveau de la performance. C’est un vrai joueur d’équipe et je lui souhaite le meilleur pour le futur", a commenté Zak Brown, le patron de McLaren Racing, dans un communiqué.

