Vendredi dernier, juste après avoir officialisé l’annulation du Grand Prix d’Australie, qui devait marquer l’ouverture de la saison, les organisateurs de la saison de Formule 1 avant annoncé le report du Grand Prix du Bahreïn (22 mars) et du Grand Prix du Vietnam (5 avril). Celui de Chine, prévu le 19 avril avait quant à lui été reporté depuis plusieurs semaines. « La Formule 1 et la Fédération internationale de l’automobile espèrent commencer la saison en Europe à la fin du mois de mai, mais étant donné la propagation des cas de COVID-19 en Europe ces récents jours, cela sera régulièrement ré-étudié », disait alors le communiqué des dirigeants de la F1. Ce jeudi, ils ont effectivement « ré-étudié » la situation, et ont annoncé le report de deux autres Grands Prix : celui des Pays-Bas (3 mai) et celui d’Espagne (10 mai). Un peu plus tard, l'Automobile Club de Monte-Carlo a révélé l'annulation pure et simple du Grand Prix de Monaco, prévu le 24 mai.

« La situation sanitaire dont on ne peut prévoir l’évolution, le manque de visibilité sur les modalités du championnat du monde FIA 2020 de Formule 1, l’incertitude de la participation de toutes les écuries, les conséquences des mesures prises par les différents gouvernements, le confinement, les difficultés transfrontalières pour accéder en Principauté de Monaco, la crainte que les entreprises, à leur corps défendant, ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés, des bénévoles (plus de 1500), nécessaires à son déroulement, font que la situation n’est plus objectivement maîtrisable », écrivent les organisateurs, quelques heures, triste ironie de l'histoire, après l'annonce du test positif au coronavirus du Prince Albert de Monaco.

Début de saison à Bakou le 7 juin ?

« En raison de la situation globale liée au Covid-19, la Formule 1, la FIA et les trois promoteurs ont pris ces décisions dans le but d’assurer la santé et la sécurité de nos staffs, des participants au championnat et de nos fans, ce qui reste notre inquiétude principale. La Formule 1 et la FIA continuent de travailler avec les promoteurs affectés et les autorités locales pour surveiller la situation et prendre le temps suffisant pour étudier la viabilité de potentielles dates alternatives pour chaque Grand Prix, plus tard cette année si la situation s’améliore. La Formule 1 et la FIA espèrent commencer la saison 2020 dès que ce sera possible, après mai, et continueront à surveiller la situation liée au Covid-19 », dit le communiqué de la F1.

Si tout va bien, la saison débutera donc le 7 juin à Bakou en Azerbaïdjan (pays où le coronavirus a fait une victime à ce jour). Rappelons que les dirigeants de la F1 ont d’ores et déjà demandé aux écuries d’effectuer leur traditionnelle trêve du mois d’août en mars-avril, afin de gagner des dates disponibles au cœur de l’été.