Cette fois, la mort l’a rattrapé. Victime d’un effroyable accident lors du Grand Prix d’Allemagne le 1er août 1976, Niki Lauda avait échappé de très peu à la mort sur le circuit du Nürburgring. Alors que sa monoplace s’était enflammée après un violent accident, il était en effet resté cinquante secondes au cœur du brasier et n’avait eu la vie sauve que grâce à l’intervention de trois pilotes qui étaient venus prêter main forte au seul pompier présent sur les lieux de l’accident.

Le visage et les poumons brûlés, le pilote autrichien avait été déclaré mort à l’arrivée de l’ambulance avant d’être finalement transporté à la clinique et d’y recevoir l’extrême-onction. Pourtant, six semaines après son effroyable accident, Niki Lauda, sacré champion du monde l’année précédente, faisait son grand retour sur les circuits, le visage encore bandé et ce malgré les craintes des médecins au sujet des greffes de peau qui risquaient de tomber du fait des vibrations de sa Ferrari.

Le grand rival de Prost

Quatrième pour son retour à Monza, l’Autrichien, qui allait perdre son titre mondial pour un malheureux point lors du dernier Grand Prix au Japon, le pilote Ferrari abandonnant sous les trombes d’eau après seulement un tour, redevint champion du monde l’année suivante avant un nouveau sacre en 1984 au nez et à la barbe d’Alain Prost, son plus grand rival. Devenu président non exécutif de Mercedes après avoir par ailleurs créé une compagnie aérienne à son nom, Lauda Air, Niki Lauda s’est éteint ce lundi à l’âge de 70 ans.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que notre cher Niki s'est éteint paisiblement, lundi 20 mai 2019, entouré de sa famille", a annoncé la famille de l'ancien pilote. "Ses succès uniques en tant que sportif et entrepreneurs sont et resteront inoubliables. Son dynamisme infatigable, sa franchise et son courage restent un exemple et une référence pour nous", ont souligné ses proches. "En dehors de la vie publique, c'était un mari, un père et un grand-père aimant et soucieux des autres. Il nous manquera beaucoup." Au monde de la F1 également.