A peine 12 Grands Prix au sein du Top team Red Bull et déjà remercié… Les 62 points au compteur de Pierre Gasly – quand son coéquipier Max Verstappen en affiche 181 – n’ont pas suffi à convaincre l’écurie autrichienne qui a décidé de se passer des services du pilote français pour la fin de saison et les neuf courses à venir. Dès le rendez-vous de Spa-Francorchamps le 1er septembre prochain, Alexander Albon prendra place dans la RB15. Le Rouennais, lui, est invité à faire le chemin inverse.

Promu chez Red Bull après une saison probante dans l’antichambre Toro Rosso, Pierre Gasly retourne donc à la case départ. Et le Taureau rouge de promettre qu’il ne s’agit pas là d’une sanction mais d’une opportunité d’évaluation du talentueux Thaïlandais, crédité d’une première partie de saison intéressante dans les rangs de la Scuderia de Faenza. "Alex Albon est promu dans l’équipe pour piloter aux côtés de Max, tandis que Pierre fera son retour dans l’équipe sœur, la Scuderia Toro Rosso. Red Bull est dans la position unique d’avoir quatre pilotes de F1 talentueux sous contrat, qui peuvent faire des rotations entre l’équipe et Toro Rosso", peut-on lire dans un communiqué diffusé ce lundi midi.

Il y a huit jours encore, au sortir du Grand Prix de Hongrie, Christian Horner et Helmut Marko assuraient pourtant que le pilote normand de 23 ans n’était pas menacé et qu’il terminerait la saison 2019 au sein de l’écurie de Milton Keynes. "L’équipe se servira des neuf prochaines courses pour évaluer la performance d’Alex, de manière à prendre une décision bien informée quant à l’identité du pilote qui accompagnera Max en 2020. Tout le monde dans l’équipe a hâte d’accueillir Alex et de le soutenir dans la prochaine phase de sa carrière en F1." Une ascension fulgurante pour un rookie. En 2016, Red Bull en avait fait de même pour Max Verstappen aux dépens du Russe Daniil Kvyat. Avec le succès que l’on connait.